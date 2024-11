Un técnico en nutrición pide dejar de donar estos alimentos para los damnificados por la DANA de Valencia

El paso de la DANA por España ha dejado al menos 211 víctimas, según los datos oficiales y miles de desaparecidos, estiman los medios. Ante esta situación, gran parte de la población española e internacional ha decidido movilizarse y coordinarse para recolectar y entregar ayuda a las personas que se encuentran en las zonas más afectadas por el temporal, como es el caso de la Comunidad Valenciana.

Una de las formas de colaboración es el envío de alimentos, tal y como muestra el usuario 'elcoachnutricional' en las redes sociales. "Miles de personas están ahora mismo sin agua corriente, sin electricidad, ni abastecimiento de comida, ni agua. Ante esta complicada situación, muchas personas están organizando bancos de comidas para donarlos a estas personas", explica.

Sin embargo, aunque la solidaridad siempre se agradece, existen ciertas recomendaciones que es mejor tener en cuenta antes de intentar echar una mano, para así no provocar un perjuicio mayor o entorpecer la ayuda con un acto bien intencionado.

Ejemplos de alimentos que el nutricionista no aconseja

Según explica este nutricionista, el cual acumula más de 370.000 seguidores en Instagram, existen algunos alimentos y productos que es mejor no donar, como los botes de legumbre con el caldo de conserva, los sacos de patatas o las botellas de más de un litro de leche.

"Analizando algunos de estos bancos de comida he visto sacos de patatas que no van a poder ser cocinados. Botes de legumbres con el caldo de conserva que no van a poder ser aclarados con agua y, por tanto, cuyo consumo va a ser una experiencia orgánica desagradable. También botellas de leche de litro y medio cuya conservación en frío no será posible y, por tanto, correrá el riesgo de estropearse antes de completarse su consumo", señala el usuario.

¿Qué alimentos se recomiendan?

Por el contrario, existe una lista de alimentos que sí son favorables en situaciones de emergencia, tal y como recomienda el dietista- nutricionista en el video. "Siendo tan honorable el esfuerzo que está haciendo la gente en realizar la compra de estos productos para donarla a estas personas, me parece de gran interés que se tengan los conocimientos adecuados para hacer la mejor selección de productos", afirma.

Para ello, existen tres condiciones que los alimentos deben cumplir. "El primero, deben poder consumirse sin ningún tipo de preparado ni cocinado", señala. "El segundo, que puedan almacenarse a temperatura ambiente y a poder ser, que tengan una larga vida útil, es decir, que no sean alimentos perecederos", añade.

"Y tercero, deben ser nutricionalmente interesantes, es decir, que sean saciantes para que no pasen hambre. Suficientemente energéticos para que tengan la fuerza suficiente para cumplir con las tareas duras que van a tener durante estos días. Que sean alimentos suficientemente nutritivos, también para que se puedan afrontar infecciones, todo tipo de patógenos a los que van a estar para poder sobrellevar de la mejor manera posible todo este periodo tan complicado", concluye el usuario.

Como ejemplo, cita el agua, "puedes estar semanas sin comer, pero tan solo unos pocos días sin beber", subraya. Por otra parte, es importante la búsqueda de una fuente de proteína, como pueden ser las carnes y pescados enlatados, los huevos cocidos, envasados, la leche en polvo o incluso la proteína en polvo.

También se destacan los alimentos ricos en carbohidratos, "buscaremos pan de molde, barritas de cereales con o sin azúcar, en este contexto, da totalmente igual. Patatas baby en bote, guisantes enlatados, trufas que no requieren ningún lavado y que la piel sea fácilmente pelables como pueden ser las naranjas o el plátano. Frutas deshidratadas, frutas enlatadas."

Respecto a los alimentos ricos en grasas, el nutricionista recomienda elegir los frutos secos y semillas y las cremas de frutos secos. En cuanto a las verduras, "ejemplos serían las judías verdes enlatadas, un pisto, pimientos enlatados, macedonia de verduras."

Para aquellos que quieran colaborar económicamente, la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha una cuenta solidaria destinada a ayudar a los afectados de la DANA, los interesados pueden efectuar sus donaciones a la siguiente cuenta: ES94 0081 0693 61 0002423445.