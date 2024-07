Una criminóloga alerta del peligro de lo que la gente hace cada vez más con las fotos que comparte

Las redes sociales se han convertido en parte esencial de la vida de miles de millones de personas alrededor del mundo. Compartir imágenes, vídeo, textos y cualquier tipo de información es una constante con la que casi todos convivimos en el día a día, y pocas veces se cae en la cuenta de que este tipo de prácticas pueden vulnerar nuestra intimidad (datos personales, matrículas, identidad de menores, etc).

En muchos casos, para evitar esta exposición, se recurre a algunos trucos como colocar emoticonos sobre la información que no queremos que se conozca, pixelar la cara de los menores o difuminar la imagen para que no salga a la luz algo que no queremos.

Pero esto ya no vale. Los nuevos tiempos y la evolución constante y vertiginosa de la tecnología ha traído consigo herramientas, como determinadas aplicaciones de inteligencia artificial, que permiten esquivar estas trabas que todos utilizamos para ocultar cierta información, por lo que se puede decir que este tipo de técnicas ya no son nada útiles.

Por este motivo, la criminóloga Maria Aperador (mariaperadorcriminologia en TikTok) ha alertado a toda la población de esta problemática y cómo evitarlo de una forma sencilla.

De esta forma, asegura que con un sencillo truco como es hacer una captura de pantalla justo después de tapar la información que se desee, el documento (imagen, texto...) será imposible de 'trampear'.