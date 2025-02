Una experta en español destaca la pregunta "tonta" que pone en apuros a la RAE: "La escritura no es lengua"

Una vaca se cae de una baca, ¿cómo escribimos el plural? Esta gran duda lingüística se ha viralizado en las redes sociales y la divulgadora lingüística, Elena Herráiz, conocida como @linguriosa, ha salido al rescate para aclarar la respuesta. “Mucha gente piensa que es una tontería de pregunta porque al ser dos cosas diferentes no se puede hacer un plural que englobe los dos. Y de hecho desde un punto de vista de las normas de la RAE es totalmente cierto”, comienza argumentando en su vídeo.

“Son dos cosas diferentes que se escriben de forma diferente y son palabras diferentes, así que simplemente habría que decir que se me ha caído la vaca con v y la baca con b, o que se me han caído las dos cosas o algo así”, continúa exponiendo, para después matizar que la pregunta no tiene nada de tonta dado que “la escritura no es lengua, es un complemento de la lengua que nos hemos inventado nosotros y que modificamos totalmente a voluntad”.

La experta en lengua subraya que con esta afirmación no quiere que se le malinterprete dado que “estoy súper a favor de la escritura, es el mejor invento de la humanidad. La escritura se inventó muchos miles de años después de que habláramos”, sostiene. Herráiz afirma que los niños empiezan a hablar antes de escribir y si a nadie se le explica que son palabras diferentes que “se escriben de forma diferente, ¿sabrías que son palabras diferentes?”, deja en el aire para después reforzar su argumento con el ejemplo de desvelar, el cual, en función del contexto, puede interpretarse como ‘quitar un velo’ o ‘perder el sueño’.

“Son palabras diferentes, con orígenes diferentes pero que se escriben igual. Pues con vaca/baca con v y con b, los sonidos que producimos son exactamente los mismos. Es lógico y normal que puedan ser la misma palabra y a efectos orales es lógico y normal que pensemos que pueden ponerse juntas para hacer un plural de una misma palabra”, apuntala.

Elena Herráiz manifiesta que una de las cosas que más le gustan de internet son esos ejemplos de lengua escrita que “imitan la lengua oral más espontánea con reglas propias, reglas que pueden ser diferentes a las del estándar de la RAE”, declara.

“No sería raro que en algún momento alguien quisiera escribir vacas/bacas como una sola palabra plural pero entonces cómo se escribiría” por lo que, de acuerdo a Herráiz, la solución pasa por el contexto en que se escriba. En una situación más instituciones, “si le estás escribiendo al papa”, por cuestiones de prestigio social, expresa, vas a usar a usar el estándar y vas a tener que separar las palabras”, pero, sostiene, a la hora de tener una conversación con una amiga por ejemplo por WhatsApp, “ya te he dicho en otros vídeos, ¡escríbelo como tú quieras!”, finaliza.

Qué dice la RAE al respecto

Este rompecabezas lingüístico también ha llegado hasta la RAE. En el espacio dedicado a dudas lingüísticas de su web, la Real Academia Española afirma que este plural se puede decir pero no escribir, “pues baca y vaca son voces homófonas (se pronuncian igual), pero no homógrafas (no se escriben igual)”, argumenta.