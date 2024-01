Una millonaria busca candidatos para repartir una herencia 50 millones de euros

Su nombre es Marlene Engelhorn y es una de las personas más ricas de Austria, algo que le vino desde el nacimiento, ya que su familia es propietaria de una de las empresas más reconocidas en Europa en el sector de los químicos, llamada Basf y fundada en el año 1865 en Ludwigshafen, Renania-Palatinado, por Friedrich Engelhorn.

Ahora ha sido noticia ya que, a sus 31 años, con la vida más que resuelta, y tras heredar 25 millones de euros en el año 2022 después del fallecimiento de su abuela, le sirvió para replantearse numerosos aspectos acerca de su vida.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ante esta situación y tras reconocer abiertamente tener "una fortuna y con ella un poder, sin haber hecho nunca nada para merecerlo", es consciente de que su situación dista mucho de la de las personas que cobran el salario mínimo en su país, por lo que las diferencias entre la gente de su clase y el resto es especialmente llamativa.

De hecho, ella misma aseguró que es el propio Estado el que "ni siquiera quiere que pague el impuesto de sucesiones", de acuerdo con una legislación implementada en Austria en el año 2008.

Este motivo, unido a una conciencia social impropia de alguien de su estatus, le ha empujado a tomar una decisión insólita, como es la de reinvertir compartir con la gente de su país la gran fortuna con la que ha sido agraciada desde la cuna.

En este sentido, la primera decisión que tomó fue la de fundar Tax me now, con el objetivo de reclamar el dinero de tributos de los que más tienen. Pero no se quedó ahí, y fue más allá, al repartir la mayor parte de los 25 millones de euros heredados entre miles de sus compatriotas.

10.000 cartas a personas anónimas

Pero la historia continúa, ya que hace pocos días decidió enviar 10.000 cartas a ciudadanos austríacos de más de 16 años elegidos aleatoriamente, de los que se elegirán a 50 para el proyecto Engelhorn, con la intención de 'dar salida' a la herencia de su abuela. Para ser seleccionado, todos deberán compartir "iniciativas beneficiosas para el conjunto de la sociedad" durante unos encuentros que tendrán lugar en Salzburgo entre lo meses de marzo y junio y en la que todos los gastos estarán incluidos.

Durante una entrevista a Tagesspiegel, la mujer afirmó que no se arrepentirá de la decisión: "Muchas personas tienen problemas para llegar a fin de mes con un trabajo a tiempo completo y pagan impuestos por cada euro que ganan en su trabajo", aseguró. Ante esto afirmó que pretende "devolver a la sociedad" parte de lo que le ha tocado por nacimiento.