Una mujer buscar urgentemente voluntarios para repartir una herencia de 25 millones de dólares

Marlene Engelhorn tiene 31 años, y aunque su nombre suene a desconocido, es descendiente del fundador la empresa química BASF y accionista de la farmacéutica Boehringer Mannheim. Tras el fallecimiento de su abuela, una millonaria con un patrimonio superior a 4.200 millones de dólares, en septiembre de 2022 ha recibido una buena herencia.

La cuantía que le corresponde tras el reparto de bienes asciende a 25 millones de dólares en efectivo. Y, como informa Xataka, Engelhorn ha decidido renunciar a la herencia. Pero no a toda, sino que se quedará el 10% del total.

"No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica", dijo a un diario alemán al ser preguntada por su polémica decisión. Ella considera que "tanto dinero no te hace feliz", así que busca voluntarios para que le ayuden a repartirla.

Pero lo curioso no es que quiera compartirla con otras personas con menos recursos, sino cómo va a hacerlo. Ha enviado cartas a 10.000 austríacos al azar, todos ellos mayores de 16 años. De entre todas las respuestas que reciba, elegirá a 50 voluntarios y 15 suplentes para asistir a unos seminarios en Salzsburgo a gastos pagados.

Allí escuchará todas las propuestas de los seleccionados para repartir su herencia de modo que beneficie a la sociedad. Y después elegirá a qué destinarlo.