Una mujer va a la cárcel por mentir sobre estar enferma: los policías que la espiaban confirman la astucia

Trabajar no siempre es maravilloso, pero no hacerlo tratando además de defraudar al seguro puede ser peor, o quizás el camino más rápido para no volver a trabajar, que tampoco es bueno.

Es lo que le ha sucedido a una mujer que vive en Dinmarca de 53 años que trató de defraudar al seguro asegurando que tenía una larga enfermedad que, sin embargo, ningún médico pudo diagnosticar, informa Nyheder.

Como ningún médico daba con lo que tenía, enseguida la Policía comenzó a investigar a la mujer para ver si había mentido. Y así fue. Los agentes iniciaron un seguimiento que permitió observar que lo que la mujer hacía en su día a día no se corresondía con lo que decía sufrir.

Lo peor ha sido la condena por el intento de fraude, una de las más severas aunque no tuviera ningún otro antecedente. La mujer ha sido condenada a un año y seis meses de prisión por fraude por valor de 1,5 millones de coronas.