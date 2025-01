Una mujer se declara en quiebra meses antes de la boda y al intentar cancelarla se da cuenta de que su pareja es el mayor error de su vida

La clásica escena de nervios antes de un enlace matrimonial adquiere una nueva dimensión en esta historia. Se trata de lo sucedido a una usuaria de la red social Reddit, que ha relatado el problema vital al que se enfrentó justo dos meses antes del casamiento. Dice que llegó a un "punto de quiebre" al conocer un dato sobre el chico con el que llevaba saliendo un lustro.

Ese punto de inflexión tiene que ver mucho con su madre, de quien se enteró que él "la odia absolutamente" y que llamó a su familia "gente horrible", después de que estos [la familia de ella] hubiesen sido "tan amables y acogedores con él". Así lo recoge la revista People en una información.

"Hasta ahora, he estado muy emocionada, pero hay un vacío en mi estómago que he estado tratando de ignorar. Algo simplemente no está bien. En los últimos [dos] años, siento que me he desenamorado. El hombre por el que solía estar loca, lo miro y siento mucho resentimiento. Todavía lo amo, pero no me gusta".

Un dilema y una pérdida de dinero

"Me siento tan herida, avergonzada y sóla", detalló la novia, indicando que cancelar la boda supondría la siguiente lista de pérdidas: 800 dólares por una habitación de hotel, un depósito de 1.600 para el lugar y otros 2.000 para las tarifas de cancelación: "El resto lo cubriría la familia. Sé que la gente dirá que cancelar una boda es más barato que divorciarse en el futuro, pero la verdad es que no tengo 4.500 dólares para cubrir los gastos adicionales".

"Me siento como si estuviera en piloto automático y el tiempo se acabara antes del accidente", lamentó, reconociendo que "desearía que él supiera que me desenamoré. Y lo que es más importante, desearía seguir amándolo como antes. Todo esto sería mucho más fácil entonces. Siento que estar con él ha sido el mayor error de mi vida y solo desearía poder retractarme de todo".