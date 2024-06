Una persona sintecho que devolvió una cartera llena de dinero recibe 30.000 euros

Anadolu via Getty Images

Dicen que el karma es justo, que la vida nos devuelve todo aquello que hacemos. Y la verdad es que a Hadjer Al-Ali esta premisa se le ha cumplido completamente. El hombre, de 33 años, lleva más de un año durmiendo en las calles de Ámsterdam y es padre de dos niños de 5 y 6 años que viven en Apeldoorn, a unos 100 kilómetros al sureste de Ámsterdam.

El equipaje de Hadjer son dos bolsas que contienen latas y botellas que recoge para obtener ingresos, un saco de dormir y un libro sobre plantas comestibles. Lo más preciado lo guarda en una bolsa aún más pequeña: su primer regalo para el Día del Padre, de hace años. Se trata de un cuadro en lienzo que representa a sus hijos en el que puede leerse "para el padre más dulce".

Una difícil situación que va a cambiar pronto. Todo comenzó el día que encontró una cartera 2.000 euros en su interior en la estación central de la ciudad holandesa mientras "hacía su ronda" buscando botellas de plástico vacías para cambiarlas por dinero. La billetera se encontraba en un banco y, sin siquiera abrirla, el joven sin hogar la llevó a una comisaría de policía para devolverla a su dueño.

Recompensas

La policía afirmó que, "lamentablemente", no había ningún documento de identidad que permitiera contactar con el propietario. Pero su bondadoso acto le cambió la vida. "Como creemos que la honestidad debe dar sus frutos, recibió el premio 'pulgar de plata' que a veces damos a los ciudadanos y un certificado de regalo por valor de 50 euros", añadieron las autoridades.

Pero esta recompensa no es nada con lo que le esperaba. Una campaña online en la plataforma Go Fund Me ha recaudado más de 34.000 euros en sólo un día gracias a unas 2.800 donaciones. Ahora, Hadjer Al-Ali, podrá alquilar una casa. Además, también ha recibido numerosas ofertas de trabajo.

"Quiero agradecerles mucho a todos. No puedo describir cómo me siento ahora. Me inundó la gente que decía las cosas más dulces", expresa Hadjer en un vídeo publicado en Instagram. Asimismo, afirma que reconstruirá su vida con el dinero recaudado. "Mi vida será mejor gracias a esto, puedo volver a invertir en un futuro. Siempre creo que de una buena acción vuelve a salir algo bueno, así soy yo en la vida. Pero nunca hubiera imaginado esto", añade.

En lo que respecta al dinero perdido en el interior de la cartera, los 2.000 euros se ofrecerán a las personas sin hogar si nadie los reclama en el plazo de un año.