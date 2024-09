Una reputada veterinaria exige eliminar cuanto antes la nefasta conducta cuando un perro tiene miedo

Una reputada veterinaria ha puesto de manifiesto la nefasta conducta que puede influir a que un perro tenga miedo. Una de ella es la relacionada con los fuertes ruidos propiciados por las tormentas o por el lanzamiento de fuegos artificiales.

Xiana Costas, veterinaria y experta en comportamiento canino, ha explicado a La Voz de Galicia que, entre los factores, se encuentra el motivo de su "mayor sensibilidad a los estímulos auditivos".

"Pero el hecho de que un perro tenga fobia a ciertos estímulos puede deberse a otros factores, como la genética, experiencias anteriores o problemas de socialización. El período de socialización, que ocurre entre las tres semanas y los tres meses de edad, es cuando un perro se familiariza con el entorno en el que va a vivir", ha indicado.

Xiana Costas ha defendido que, si no conoce ciertos estímulos, como el ruido de los coches, "puede desarrollar fobias". "Ese miedo también puede tener que ver con el estrés que pueda estar sufriendo el animal, el no saber de dónde viene ese sonido también les puede dar mucho miedo", ha expresado.

"En este tipo de situaciones no hablaría tanto de educación, no es algo que tengas que educar como tal, sino que se trata de un problema emocional. Hay que ayudar a gestionar más que educar. A un perro que está teniendo un ataque de pánico no le puedes decir 'siéntate' o 'quédate aquí", ha explicado.

La veterinaria y experta en comportamiento canino ha recomendado que, en momentos como fuegos artificiales, "hay que evitar estar en la calle para que no se exponga tanto a los ruidos".