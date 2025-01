Vigilancia extrema en Europa por el aditivo de petróleo que causa cáncer en animales: "Es una locura metérselo a la boca"

El colorante sintético E127, también conocido como eritrosina o "Red 3", ha generado preocupación mundial por sus efectos nocivos. Utilizado para dar tonalidades rosadas o rojas intensas en alimentos y medicamentos, este aditivo, derivado del petróleo, está vinculado a la aparición de cáncer en animales desde hace más de 30 años.

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) revocó recientemente su autorización para el uso del "Red 3" en alimentos y medicamentos ingeribles. La decisión llega después de décadas de restricciones parciales, como su prohibición en cosméticos y productos tópicos desde 1990 debido a riesgos de alergias y posibles propiedades cancerígenas. Críticas como las de Lisa Lefferts, consultora del Center for Science in the Public Interest, habían señalado la contradicción: "¿La FDA considera que el 'Red 3' no es seguro para nuestras mejillas, pero sí para nuestra boca? Es absurdo".

En Europa, el E127 está estrictamente regulado. En Francia, su uso alimentario se limita exclusivamente a las cerezas en conserva, pero su presencia en medicamentos es significativa. Según una investigación publicada en 2023, el colorante figura en 181 productos farmacéuticos, incluidas cápsulas de paracetamol de 500 mg de marcas como Biogaran y Arrow.

Para identificarlo, aparece en los prospectos de medicamentos bajo la lista de excipientes o "otros componentes". Los expertos también recomiendan estar atentos a otros aditivos cuestionados, como el dióxido de titanio, un colorante blanco sospechoso de ser cancerígeno, que ya está prohibido en alimentos, pero sigue presente en medicamentos.