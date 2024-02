Crean un mapamundi con una forma sorprendente, pero más precisa

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los cartógrafos al intentar representar la superficie esférica de la Tierra en un plano es el de la distorsión de las superficies. A lo largo de los años, proyecciones como la de Mercator, desarrollada en el siglo XVI para facilitar la navegación transoceánica, o la de Winkel-Tripel que utiliza la National Geographic Society, han intentado abordar esta problemática con más o menos éxito.

Sin embargo, el último intento de abordar esta cuestión ha dado lugar a la creación de un mapamundi que no se había visto nunca: un mapa con forma de disco y que presenta el hemisferio norte en un círculo y el hemisferio sur en otro. A pesar de que no es el mapamundi perfecto, los autores sostienen que esta reproducción es la más precisa que se ha elaborado hasta la fecha. "Uno no puede hacerlo todo perfecto", afirma Richard Gott, uno de los dos responsables del mapa.

En 2007, según el portal Xataka, Goldberg y Gott inventaron un sistema para puntuar mapas que ya existían, teniendo en cuenta los seis tipos de distorsiones que pueden introducir los mapas planos: formas locales, áreas, distancias, flexión (curvatura), asimetría (desviación) y cortes de límites (espacios de continuidad). Cuanto menor sea la puntuación, mejor: un globo terráqueo tendría una puntuación de 0,0.

La precisión de esta nueva propuesta, sin embargo, se obtiene gracias a que David Goldberg y Richard Gott han echado mano de un truco: tener en cuenta la variable de la continuidad. Así, en lugar de presentar el tradicional corte que se ve entre Asia y Oceanía y las Américas, los responsables de este mapa lo convierten en un disco porque reduce las distorsiones que se puedan producir, precisamente, en esa área específica.

Su nuevo mapa tiene dos caras y es redondo, como un disco de fonógrafo o un LP de vinilo. Como muchos desarrollos radicales, parece obvio en retrospectiva. ¿Por qué no tener un mapa de dos caras que muestre ambos lados del globo? Rompe con los límites de las dos dimensiones sin perder ninguna de las comodidades de un mapa plano. "Este es un mapa que puede sostener en la mano", asegura Gott.

Este mapa de dos caras tiene errores de distancia más pequeños que cualquier mapa plano de una cara; el récord anterior fue un mapa de 2007 de Gott con Charles Mugnolo, un alumno de Princeton de 2005. De hecho, este mapa es notable por tener un límite superior en los errores de distancia: es imposible que las distancias estén desviadas en más de +/- 22,2%. En comparación, en las proyecciones de Mercator y Winkel Tripel, así como en otras, los errores de distancia se vuelven enormes al acercarse a los polos y esencialmente infinitos desde los márgenes de izquierda a derecha (que están muy separados en el mapa pero directamente adyacentes en el globo). Además, las áreas en el borde son solo 1,57 veces más grandes que en el centro.

Hasta donde ellos saben, nadie ha creado mapas de doble cara con una precisión como esta. Un compendio de 1993 de casi 200 proyecciones de mapas que datan de hace 2.000 años no incluyó ninguna, ni encontraron patentes similares. "Nuestro mapa se parece más al globo terráqueo que otros mapas planos", dijo Gott. "Para ver todo el globo, hay que rotarlo; para ver todo nuestro mapa nuevo, simplemente hay que darle la vuelta".