Encuentran una segunda utilidad a los defenestrados pendrives

Los pendrives se utilizan para almacenar datos, ya sean documentos, fotografías o música. Vivieron su máximo apogeo hace unos años, pero han ido quedando en el olvido con el auge de los servicios de almacenamiento en la nube. Sin embargo, se ha descubierto una segunda utilidad a esta herramienta.

Como explica La Razón, los defenestrados pendrives pueden tener una segunda vida como llaves de seguridad. Se trata de una herramienta digital para proteger dispositivos y cuentas en línea. Crean códigos de acceso con el objetivo de evitar posibles intrusiones no autorizadas.

De este modo, las llaves de seguridad ofrecen una capa de protección adicional para luchar contra suplantaciones de identidad o ataques en la web. Pero no es necesario comprar una porque se puede reutilizar un pendrive que ya no se use. Y para hacerlo no hace falta ser un experto, solamente se necesita un ordenador con acceso a Windows.

Pasar de un pendrive a una llave de seguridad

Indica el medio citado anteriormente que lo primero que hay que hacer es conectar un pendrive a un ordenador y abrir el panel de configuración de Windows. Una vez dentro, habrá que acceder a la sección de cuentas y seleccionar 'Opciones de inicio de sesión'. Después será necesario pinchar la opción 'Windows Hello' y seguir las instrucciones que se indican para configurar la clave de seguridad para el pendrive.

No obstante, si un usuario no cuenta con el sistema operativo Windows, hay más formas de configurar un pendrive como llave de seguridad. Existen muchos programas que hacen esta función y permiten llevar a cabo este cambio.