Los escándalos más sonados de Facebook y Mark Zuckerberg en sus 19 años de historia

Mark Zuckerberg está de celebración. El cuatro de febrero de 2004 echó a andar uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos y revolucionarios jamás creados, y que con el paso de los años, se ha demostrado que ha sido uno de esos ejes transformadores del mundo tal y como se conocía por entonces.

En los albores de una revolución tecnológica que nadie podía prever, hace 19 años nació Facebook de la mano de un jovencísimo estudiante de programación de 19 años. Su nombre, Mark Zuckerberg, se ha convertido en una de las personas más influyentes del mundo, al ser creador, fundador y presidente de la compañía.

Pero un gran cargo conlleva una gran responsabilidad, que en ocasiones, no ha sido correspondida por el multimillonario americano. Poseer una de las redes sociales más importantes del mundo (si no la que más), con cientos de millones de cuentas de usuarios, datos personales y confidenciales, gustos, aficiones, etc. puede convertirse en un arma tremendamente peligrosa en las manos incorrectas.

No es menos cierto que dicho poder, al estar concentrado en una única persona y ser conocida por todos, en ocasiones puede suponer un auténtico infierno, al ser objetivo potencial de presiones y boicots: de poderes gubernamentales, multinacionales y organismos internacionales.

Por estos motivo, no han sido pocas las veces que, durante estos 19 años, Zuckerberg ha tenido que sentarse en el banquillo de acusados por flagrantes delitos contra la privacidad de los usuarios.

Además, se ha enfrentado a pérdidas millonarias de dinero por caídas masivas de sus servidores (provocados o accidentales) y un sinfín de escándalos que han condicionado su imagen de cara a la opinión pública.

1. Escándalo para facilitar a Donald Trump llegar a la Casa Blanca

Este se trata del caso de filtración de información más sonado en el (nuevo) mundo. En 2016, Zuckerberg fue acusado de permitir que Cambridge Analytica pudiera tener acceso a información de más de 80 millones de estadounidense durante la campaña electoral, que se saldaría con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El Fiscal General de Washington DC y el del Distrito de Columbia demandaron al empresario al considerar que la participación de Zuckerberg fue premeditada, destapando información personal de los usuarios sin su consentimiento, en pos de beneficiar electoralmente a Donald Trump, cuya administración se había hecho con los servicios de Cambridge Analytica a partir de 2016.

“Esta brecha de seguridad sin precedentes expuso la información personal de decenas de millones de estadounidenses, y las políticas del señor Zuckerberg permitieron un esfuerzo de varios años para engañar a los usuarios sobre el alcance de la conducta ilícita de Facebook”, declaró el Fiscal General de Columbia.

La resolución del caso se saldó con una multa de 5.000 millones de euros a Facebook por pate de la Comisión Federal de Comercio (FTC) "por violar la privacidad de los consumidores", y la imagen de un Zuckerberg arrepentido, que tuvo que acudir tanto al Senado estadounidense como a la Eurocámara, donde reconoció "el error" y "no haber hecho lo suficiente para evitarlo".

2. Ciberataques y problemas de seguridad

Por si lo ocurrido en 2016 no era suficiente, en septiembre de 2018, la compañía de Zuckerberg sufrió otro varapalo en forma de ciberataque. En esta ocasión, los datos de más de 50 millones de personas fueron revelados, tras un problema en la seguridad de Facebook.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que en diciembre del mismo año, otro ataque masivo a la línea de flotación de Facebook expuso públicamente las imágenes de casi siete millones de usuarios, en lo que fue la terecera filtración de información más grande de la compañía.

3. Whatsapp y las videollamdas

Según se desveló en octubre de 2018 -considerado annus horribilis para el magnate americano-, la app de mensajería Whatsapp, que también es propiedad de Zuckerberg, sufrió otro ataque en el que se descubrió que los hackers podían controlar la aplicación y acceder a la información personal de los usuarios cuando estos mantenían una conversación por videollamada.

4. Inflación en las estadísticas

Una más en 2018 y también en octubre. Esta vez, un grupo de empresarios norteamericanos hizo pública una demanda contra Facebook, al considerar que la compañía había inflado las cifras de las estadísticas de visionado con el fin de aparentar un mayor impacto de su plataforma.

Según los empresarios, esta inflación habría llegado hasta el 900%. Esta supuso la segunda demanda a la que tuvo que enfrentarse Zuckerberg en este sentido. En 2016, la red social reconoció "un error" en su medición, que en algunos casos, aumentó las visualizaciones hasta un 80%.

5. Plagio a Snapchat

El surgimiento de las stories tanto en Instagram -propiedad de Zuckerberg-, como en Facebook no supuso ninguna innovación en el mundo de las comunicaciones online. De hecho, Snapchat, red social pionera en este aspecto, demandó a Facebook por plagio en el año 2017, al considerar que el funcionamiento de las stories en Instagram y Facebook eran idénticas a la de su plataforma.

Pero esta historia no surgió de la noche a la mañana, sino que desde Snap Inc., se acusa a Zuckerberg de haber capado en Instagram toda la información relacionada con Snapchat, tanto en sus buscadores como en hashtag.

Además, el dueño de Facebook habría intentado comprar la empresa Snap Inc. pero tras la negativa de su dueño, Zuckerberg habría copiado numerosas características y servicios ofrecidos por Snapchat, algo que la compañía habría documentado y adjuntado en la demanda.

6. Demanda por ir en contra de la salud mental

El más reciente tuvo lugar el año pasado. Facebook, Snapchat, TikTok y Youtube fueron demandados por el distrito escolar de Seattle, al entender que su uso provoca daños mentales y emocionales en la población más joven.

Según destaca la demanda, de 12 puntos, se acusa directamente a estas grandes corporaciones (conocidas como Big Tech) como un factor causante de la crisis de salud mental actual. Además, señalan el "carácter lucrativo y comercial de las redes y su influencia en el comportamiento de los usuarios jóvenes."

Entre las enfermedades que apunta se encuentran: ansiedad, depresión o tendencia a la autolesión, derivando en los casos más extremos en suicidios. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden calificó públicamente que su uso es causante de casos de bullying, violencia, traumas e incluso explotación sexual y pornografía no consensuada.