Esta es la ciudad española donde WhatsApp echa humo

Si alguna vez te has preguntado quiénes son los españoles que más utilizan el teléfono móvil, ya hay una respuesta para esa cuestión. Y no solo eso, sino que también se sabe cuál es la aplicación que más utilizan, que no es otra que WhatsApp.

La plataforma de idiomas Preply ha encuestado a 2.035 personas de las 20 ciudades más pobladas de toda España, con cuyos datos ha elaborado un estudio. Y una de las principales conclusiones es que la nomofobia -el miedo a no tener el móvil de la mano- está bastante extendida entre los españoles.

Las ciudades en las que más tiempo al día se utiliza el móvil son Málaga, Valladolid y Palma de Mallorca, mientras que los lugares en los que su uso es más reducido son Vigo, Bilbao y Vitoria. Y los lugares más habituales son el transporte público, la cama y el baño.

El uso más común del móvil: WhatsApp

La mayoría de los españoles utilizan el móvil, principalmente, para leer y contestar mensajes de WhatsApp. De hecho, según el estudio, 1 de cada 4 españoles invierte más de 4 horas de su día para comunicarse con sus allegados por esta vía.

Aunque no solo utilizan el móvil para mensajearse, sino también para entrar a sus redes sociales, hacer llamadas y leer noticias. Pero la gran pregunta surge a preguntarse quiénes son los españoles que más 'whatsappean'.

El podio lo lidera Córdoba, que ostenta el "honor" de ser la provincia en la que más se utiliza esta aplicación de mensajería instantánea. Le siguen de cerca Málaga y Santa Cruz de Tenerife.