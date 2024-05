La solución definitiva para acelerar tu Wifi se esconde en el objeto más menospreciado de casa

Acelerar la red Wifi, esa solución casi imposible. Mucho se ha hablado y analizado la posibilidad de mejorar la señal de internet en cada casa. Artilugios tecnológicos como los repetidores de señal suelen ser un elemento en el que muchos confían.

Se trata de un intento de mejorar la velocidad, pero, en ocasiones, sigue sin ser suficiente para que todo el domicilio esté conectado por completo y sin ningún retraso.

Pero, tal y como informan desde Adsl Zone, hay un elemento infravalorado que puede encontrarse en muchas casas que tiene una función idónea para poner fin a este problema.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

¿Cuál es la solución? Pues usar un router viejo que no tenga ningún funcionamiento real. Es decir, que esté en desuso y no tenga nada que ver con el actual.

Es cierto que no todo el mundo se queda con él, ya que muchas compañías, una vez se cambia de empresa, suelen reclamarlo. En el caso de no hacerlo, algunas de ellas cobran un coste por no entregarlo en una de sus tiendas.

Pero si el router sigue en casa, estás de suerte. Se puede configurar de una forma sencilla. Lo que hay que hacer es conectar el router principal con este segundo mediante un cable Ethernet.

Después, tal y como indica Adsl Zone, hay que definir la configuración similar que la del dispositivo inicial. Con el mismo nombre, la misma contraseña y se debe desactivar el servidor DHCP del router. Después de ello, habrá que usar la dirección IP principal en el secundario.