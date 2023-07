Las formas para localizar tu móvil si lo has perdido o te lo han robado

Perder o que te roben el móvil puede ser una experiencia frustrante que te haga sentir indefenso. Sin embargo, gracias a la tecnología, hay varias formas de localizar tu teléfono en caso de que se pierda o te lo roben.

La evolución de la tecnología es tal que, ante estas situaciones, es fácil saber dónde se encuentra el dispositivo en cuestión de minutos, independientemente de si tienes un Android o un iPhone basado en el sistema operativo iOS.

Buscar mi dispositivo (Android)

Si tienes un dispositivo Android, puedes aprovechar la función integrada llamada 'Encontrar mi dispositivo'. Este servicio te permite localizar, bloquear o borrar tu teléfono de forma remota. Para utilizar esta función, sigue estos pasos:

Abre un navegador web y ve a 'Encontrar mi dispositivo' en el sitio web de Google.

Inicia sesión con la cuenta de Google asociada a tu teléfono Android. Una vez iniciada la sesión, verás un mapa con la ubicación de tu dispositivo.

Desde aquí, puedes hacer sonar tu teléfono, bloquearlo con una nueva contraseña o incluso borrar todos los datos que contenga.

Cómo buscar mi iPhone (iOS)

Para los usuarios de iPhone, Apple ofrece una función de rastreo similar llamada 'Buscar mi iPhone'. Así es como puedes utilizarla:

Abre la aplicación Buscar mi iPhone en otro dispositivo iOS o ve a iCloud.com e inicia sesión con tu ID de Apple.

Haz clic en el icono Buscar iPhone y selecciona tu dispositivo perdido de la lista. A continuación, verás la ubicación de tu iPhone en un mapa.

Dependiendo de la situación, puedes elegir entre reproducir un sonido, activar el Modo Perdido con un mensaje personalizado y un número de contacto, o borrar de forma remota todos los datos de tu dispositivo.

¿Y si estos métodos no surten efecto?

Si no puedes localizar tu teléfono utilizando los métodos mencionados anteriormente, es recomendable que te pongas en contacto con tu proveedor de servicios móviles. Puede que te ayuden a localizar tu dispositivo o incluso a bloquearlo para que no lo utilicen personas no autorizadas.

No obstante, los expertos recomiendan siempre adoptar ciertas medidas preventivas para evitar estas situaciones, como son configurar una contraseña o PIN en la pantalla de bloqueo para evitar el acceso no autorizado a tu dispositivo, activar la autenticación de dos factores para mayor seguridad y, en pro de no darte un disgusto mayor, conservar una copia de seguridad de tus datos importantes.