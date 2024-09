Un prestigioso físico desvela si los móviles pueden explotar en remoto como los buscapersonas

Cuando el pasado martes, el mundo se sorprendió ante lo que, la prensa internacional da por hecho que se trata de una operación secreta de los servicios de Inteligencia israelíes, una duda recorrió a muchos ante titulares que retrataban una suerte de explosión múltiple y sincronizada de dispositivos buscapersonas de integrantes de la milicia chii Hizbulá en Líbano.

Mientras ya comenzaban a proliferar las informaciones sobre si sería posible extender un ataque similar a otro tipo de dispositivos, ayer, se repetía el patrón inicial con una nueva oleada de explosiones en walkie-talkies o dispositivos radiofónicos -estaciones de radio, principalmente- que apuntan a que esa hipotética operación encubierta -precipitada, según Hareetz- tendría incluso mayor alcance.

Aunque esas primeras informaciones sobre cómo podría el Mossad haber realizado una operación de tal magnitud ya apuntan a una instalación previa de explosivos tras ser interceptados en el proceso de compraventa, el foco mediático ya estaba puesto en resolver la creciente incógnita. ¿Existe algún software capaz de provocar que una batería de un smartphone explote? Un prestigioso físico rumano tiene la respuesta. Un contundente 'no', pero estas son las explicaciones.

"Lo primero que pensé cuando leí lo que pasó con los buscapersonas..."

Según recoge en una información el medio rumano Hot News, la opinión del investigador Cristian Presură, trabajador de la multinacional Philips en Países Bajos conocido por su canal divulgativo de YouTube y ser el artífice de una tecnología de un sensor pulso en relojes inteligentes, es clara. No sería posible que un grupo de hackers lanzasen un ataque que hiciese explotar teléfonos móviles a distancia sin haber colocado explosivos antes.

Ojo, este experto no se refiere a que esa intrusión digital no sea posible, se refiere a las posibilidades de replicar lo ocurrido en Líbano como tal. Es decir, para lograr que una batería de un móvil tenga un error tan fatal como para provocar el colapso del dispositivo el planteamiento sería el de colar un programa que aumentase de forma anormal el consumo de energía intentando sobrecalentar la batería. Pero, aún lográndolo, no tendría el mismo efecto que lo sucedido con los 'buscas'.

"Aquí no sé hasta qué punto el software es capaz de hacer tal cosa, claramente es muy difícil cortocircuitar intencionalmente ciertos componentes para aumentar el consumo de corriente de la batería y provocar que se sobrecaliente. Me parece demasiado improbable", expone Presură, para puntualizar que "pero digamos que podría: una batería en cortocircuito acaba consumiendo varias veces más, pero no debemos olvidar que los teléfonos normales tienen muchas protecciones que, si se implementan bien, no provocarían una explosión".

Pero, ¿puede explotar una batería?

Esa protección de serie resultante de la complejidad del teléfono se extiende también a la propia batería, que ya se fabrican con el objetivo de resistir subidas de temperatura con importantes avances en los últimos años. Y se suma a que un sobrecalentamiento no puede derivar en una explosión como tal.

"Lo primero que pensé cuando leí lo que pasó con los buscapersonas fue en las baterías o en los explosivos, pero no espero que una batería explote y mate a alguien. Se sabe que las baterías de los teléfonos a veces se calientan y se queman, pero de aquí en adelante matan a alguien...", recuerda el investigador rumano. "Entonces me dije al principio que no hay manera de que pueda ser de la batería, porque si vas a matar a alguien, debes tener algunos fragmentos que se rompan y aquí tenemos que pensar en una granada, porque es la lo mejor", desgrana.

La clave está, anota, en que el calentamiento se hace de forma gradual hasta que el teléfono acaba registrando un incendio, pero no una explosión como tal. Detalla además que sí podría haber algo parecido a un estallido fruto de las llamas, al liberarse gases acumulados, pero distaría mucho de una "explosión" como las del Líbano.