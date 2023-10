La AEMET descarta el esperado efecto Niño y advierte del peor escenario en tres meses

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha avanzado este lunes cómo cree que será el tiempo del cuatrimestre que tenemos por delante y aunque con ciertas cautelas, ha sacado dos conclusiones claras de cómo será este otoño/invierno en España.

Por un lado, habrá temperaturas altas, pero también lluvia abundante. De hecho, según la AEMET, las lluvias previstas entre noviembre y febrero "serán casi un 50 % más abundantes de lo normal en la península", como recoge EFE.

Eso sí, no hay que cantar victoria puesto que, aunque llueva, no lo hará lo suficiente como para dar por superada la sequía meteorológica en la que España está inmersa desde finales de 2022 —y, en algunos lugares de España, desde mucho antes—. Por lo tanto, aunque la llegada de la lluvia es una buena noticia, no supondrá el fin de la escasez de agua.

Sólo con unos meses de los más lluviosos de la serie histórica podría superarse esa sequía, como ha señalado el portavoz Rubén del Campo, en declaraciones recogidas por EFE.

Así, la previsión térmica de la AEMT se resume en tiempo cálido con valores por encima de lo normal. De hecho, hay en torno a un 60-70% de probabilidades de que el trimestre deje temperaturas por encima de las habituales en estas fechas, con más del 70% de que se rebase en algunos puntos del noroeste del tercio sur y en los archipiélagos.

En cuanto a las precipitaciones, el escenario más probable es el de un trimestre más lluvioso de lo normal, ha indicado la AEMET, con un 40/50 % de probabilidades, cita EFE.

Hace unos meses, este organismo explicó que es complicado saber con precisión cuáles serán las consecuencias de 'El Niño' en cuanto a temperaturas y a precipitaciones, ya que hay muchos factores que pueden influir.

"En general, pero no necesariamente, en nuestro país, tiende a haber correlación positiva (más precipitación con 'El Niño') en otoño y negativa (menos precipitación con 'El Niño') en el final del invierno-primavera", aunque "hay ocasiones en que puedo ocurrir lo contrario a lo que dice la correlación".

Por su parte, el meteorólogo Mario Picazo explicó en Twitter que efectos de 'El Niño', que se asocia a un incremento de las temperaturas y a sequías más agudas, serán más evidentes en los meses de verano y en el año 2024.

Una borrasca barrerá la Península

Rubén del Campo ha informado de que este mismo jueves llegará una "profunda e intensa" borrasca que barrerá España, dejando precipitaciones en la mitad occidental y en la zona centro. A ese tren de borrascas lo acompañarán fuertes rachas de viento.

El jueves la lluvia podrían dejar más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en puntos como Galicia, Pirineos Extremadura, Castilla-La Mancha, zona centro, áreas de Andalucía y Pirineos, ha citado el portavoz.

De confirmarse como la primera borrasca de gran impacto de la temporada 2023-2024, se le atribuiría un nombre y, en este caso, sería bautizada como Aline.

"Si por fin se nombra o no, dependerá de los avisos en vigor para ese día, tanto de lluvia como de rachas de fuerte viento", ha explicado Del Campo.