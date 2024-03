La AEMET emite un comunicado urgente por un cambio brusco que trastoca las fallas

Marzo viene marcado por festividades. Con la Semana Santa asomando a la vuelta de la esquina, las consultas del tiempo, las lluvias y las temperaturas en el lugar de destino durante los días de fiesta se multiplican. No obstante, estas no son las únicas fiestas de cuya celebración depende, en cierta medida, el pronóstico de las temperaturas. Por delante están las Fallas de Valencia 2024.

La AEMET se ha visto obligada a emitir un comunicado urgente sobre los cambios en las condiciones meteorológicas este fin de semana, debido a la doble borrasca que recorre la península. El viernes, la cota de nieve podría estar en los 1.3000 metros al final del día, mientras que el sábado podría bajar hasta los 800 y 1.200 metros.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Sumado a ello, la advección de origen marítimo polar alcanzará su máxima intensidad el fin de semana al ser potenciada por una potente baja. Durante la semana que viene, las bajas presiones se retirarán hacia el norte continental, mientras que el frío polar se intensificará en el Atlántico con borrascas alimentadas por el aire marítimo subtropical.

La tendencia para la semana que viene refleja más advecciones húmedas del oeste, pero esta vez con procedencia subtropical, más cálidas.



Lluvias escasas en la vertiente mediterránea y abundantes, con deshielos, en la atlántica.



Anomalías previstas de precipitación y Tª: pic.twitter.com/twgFAHCdPB — Víctor M. González (@gdvictorm) March 8, 2024

La previsión del tiempo para las Fallas de Valencia

El camino de las borrascas todavía es impredecible, pero los pronósticos permiten hacerse una día de cuál será el tiempo en los días grandes de las Fallas de Valencia 2024, del 14 al 19 de marzo.

Lo más posible es que continúen los vientos del oeste. Las lluvias no parece que sean un problema en estos últimos días de Fallas, pero sí los vientos secos procedentes del interior, que podrían dejar rachas fuertes. No obstante, tal y como sostienen desde Meteored, "no conocemos aún la posición de los principales centros de acción, tendremos que esperar para conocer mejor este parámetro", dado que la penetración de una masa de aire frío más anticiclónica suavizaría este temporal de viento y se minimizarían los riesgos.