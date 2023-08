Un experto de la AEMET mete miedo con lo visto estas noches: “Esto va muy rápido…”

Aunque la ola de calor parece que comenzará a remitir a partir de hoy, las temperaturas nocturnas continúan en máximos difícil de encontrar en años anteriores. El calor que sigue dejándose notar día a día condiciona también las noches.

Las últimas dos noches han sido auténticos infiernos para mucha gente, que no habrá podido pegar ojo debido a los 30 e incluso 35ºC que se han alcanzado en algunos puntos del país.

Ante esta grave situación, acentuada por la presencia de El Niño, que hará que las temperaturas sean más elevadas durante los próximos tres años, el conocido meteorólogo Rubén del Campo, de la AEMET, dijo mucho con muy pocas palabras.

En un tuit publicado en la red social X, del Campo se mostró claro y contundente ante los que niegan el cambio climático, y lo hizo sin ni siquiera nombrarlo pero con un claro aviso a todos: "Esto va muy rápido", en referencia al momento que estamos viviendo, que ya se ha denominado como "ebullición climática"

"Noches tropicales: no se baja de 20°. Noches tórridas: no se baja de 25°. Noches infernales: no se baja de 30°. ¿Cómo llamamos a las noches en las que no se baja de 35°? Esto va muy rápido..."

Esas palabras fueron acompañadas de una imagen en la que se podía ver cómo a las 7:30 de la mañana, los termómetros marcaban 35,5ºC, unas temperaturas pocas veces vistas teniendo en cuenta las horas.