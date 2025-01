A una española le hackean su cuenta de Spotify: lo que hace después, simplemente histórico

Una usuaria de TikTok llamada @bartuart se llevó un disgusto: alguien desde Brasil le ha hackeado su cuenta de Spotify y la ha estado sin problema y escuchando su propia música.

Lejos de tomárselo mal ha decidido hacer un top cinco con las canciones que ha escuchado esta persona brasileña durante el fin de semana y hay verdaderas joyas y algún que otro descubrimiento.

Y ha encontrado de todo: una canción griega que "suena guapa", otra brasileña que le hace feliz, un tema que se llama Mentira Estampada, otro que se llama Vagabundo Apaixonado y ojo porque el top 1 no se queda atrás.

La canción más escuchada por el hacker brasileño es Uma e quinze da manha que tiene "una intro algo larga" que, como ha descubierto, es la versión brasileña de Need You Now, de Lady A.

En los comentarios muchos aplauden su iniciativa y otros le dicen que no sea duro con el hacker porque, a la vista de lo que está escuchando, "tiene el corazón roto".