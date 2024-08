A Miguel Rellán le preguntan en el banco si tiene cita previa y su réplica deja perplejos a todos

El actor Miguel Rellán ha sorprendido a la trabajadora de un banco, y a muchos usuarios en las redes sociales, con la respuesta que le ha dado cuando ésta le ha preguntado si tenía "cita previa".

En un mensaje en X, Rellán ha explicado ha ido al banco por la mañana. "¿Tiene usted cita previa?, me pregunta una joven tras la mesa", relata antes de reproducir su respuesta: "Sí, tengo cita a las once. Pero no sé si es previa".

"La muchacha se quedó estupefacta. Creo que todavía está intentado resolver el enigma", ha rematado en su mensaje, que acumula cientos de 'me gusta'.

En las reacciones, un usuario le dice: "Ostras que 'cabroncete' eres". Y otro cuenta una experiencia propia: "Hace unos años me llamó alguien para ofrecerme una 'oferta' telefónica. -¿Le parece interesante entonces? -No sé si objetivamente lo es, pero yo no estoy interesado por muy interesante que sea. Por lo tanto, para mí no es interesante. Supongo que me odió".

Y otros explican la cuestión, por si alguien no lo había entendido: "¿Puede una cita no ser previa?". "Cita previa es como subir para arriba", añade otra persona.