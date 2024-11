A Pepe Viyuela le enseñan su famoso parecido con Penélope Cruz y su reacción es impagable

El actor Pepe Viyuela ha reaccionado de una forma genial cuando, durante una entrevista, le han enseñado una famosísima foto que circula desde hace tiempo en las redes sociales y en la que se subraya el supuesto parecido físico entre él y Penélope Cruz.

Ha sido en @PorLaCaraTV donde le han mostrado la imagen entre risas. Y él ha sido directo: "A mí me gustaría saber qué es lo que piensa Penélope acerca de esta fotografía, porque para mí es todo un halago que nos comparen físicamente".

"Aunque ya en la misma fotografía se puede apreciar que, aunque puede haber un cierto parecido digamos razonable, ella es bellísima y yo no. A mí me hizo gracia cuando la vi, a ella no sé si le habrá hecho", ha proseguido.

Viyuela ha argumentado que le hizo gracia porque para él es "quizá un halago": "Pero nunca me había dado cuenta de que podríamos pasar en un momento dado por hermanos".

"Lo que no sé es si esa fotografía está ligeramente retocada para que... puede ser, porque yo nunca, nunca, en mi vida había pensado que Penélope Cruz... No somos la misma persona para bien y fortuna de Penélope", ha zanjado entre risas.