A Ramoncín se le entiende todo al hablar de lo que está pasando con Nacho Cano

Ramoncín ha hablado en Más Vale Tarde de todo lo que está ocurriendo con Nacho Cano. Hace unos días, el cantante y productor fue detenido por la policía de Madrid por supuestas contrataciones irregulares en su musical Malinche.

De nuevo vuelve a ser noticia Nacho Cano porque en la mañana del viernes ha estado en Espejo Público con Susanna Griso y ha vuelto a decir que todo es una campaña orquestada contra él para desviar la atención a cuenta de los problemas que tiene con la justicia el hermano y la mujer de Pedro Sánchez.

Se ha querido pronunciar Ramoncín en el programa vespertino de laSexta dando una especie de consejo a Nacho Cano. Básicamente le ha dicho que no hable más: "Lo que tienes que hacer es no añadir más chatarra a ese tipo de cosas".

"Si a ti te señalan por una cosa como esta, sales después y dices voy a demostrar que todo lo que dicen no es cierto y no dices nada más hoy no estaríamos hablando de nada de esto y no tendría que darse paseos por ningún sitio", ha apostillado el colaborador del programa de Cristina Pardo e Iñaki López.

Para Ramoncín, "el mejor consejo que puede recibir" es el de guardar silencio "porque además cuando uno comete un delito eres tú el que lo sabes": "Cuando te miras al espejo tú sabes si eres culpable o no y hasta dónde vas a defenderte".

También ha comentado que el ordenamiento jurídico español funciona a la perfección y es "muy difícil que se escape un culpable pero es casi imposible que se condene a un inocente".