Abascal se pronuncia días después y dice qué le parece el saludo de Carvajal a Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado públicamente casi una semana después sobre el polémico saludo del futbolista Dani Carvajal al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita de la selección a La Moncloa.

En una entrevista en OkDiario, ha sido preguntado por la comentada acción y ha asegurado que él comprende "perfectamente" la actitud que mostró el deportista del Real Madrid.

"Me parece normal. A la gente no se le puede hacer comulgar con ruedas de molino", ha señalado, antes de destacar lo que le parece el gesto que tuvo Carvajal con Sánchez.

"No sé exactamente qué estaría pensando, quizá en su padre que es policía nacional… pero todo mi respeto para Dani Carvajal", ha defendido el líder de Vox.

Abascal cree que "no se puede obligar a nadie a saludar como no quiere". "¿O el consentimiento sólo es para los besos?", ha cuestionado el dirigente ultraderechista en la entrevista.

Tras ello, el líder de Vox ha justificado que le parece curioso que "han intentado decir que la selección representa una cosa y que no se parece nada a Vox y la ultraderecha…". "Pues oye, yo he celebrado mucho ver a todos estos chavales gritando: 'Gibraltar español'. Eso me parece bien, porque Gibraltar es español", ha reconocido.