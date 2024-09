Abre su bolsa del gimnasio cuatro meses después y esto es lo que se encuentra dentro

La usuaria de TikTok Mapi (@mapi.garciia) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha enseñado qué es lo que se ha encontrado tras abrir su bolsa del gimnasio después de cuatro meses.

"En mayo iba a ir al gimnasio y me preparé la bolsa, ahora he ido de verdad y me he encontrado esto", ha publicado la tiktoker, mostrando qué es lo que había dejado dentro de su mochila y ha encontrado a su vuelta a los entrenamientos en septiembre.

En el vídeo, que ya ha alcanzado los 4,3 millones de visualizaciones y los 616.000 me gustas, la usuaria de la red social ha abierto la bolsa del gimnasio y ha sacado un plátano del interior.

Pero lo que más sorprende no es que Mapi se haya podido olvidar de la existencia de esta pieza de fruta durante cuatro meses, sino el estado del plátano después de pasar todo este tiempo en el interior de la mochila.

En el vídeo se puede ver como el plátano ha perdido toda su forma, consumiéndose casi por completo y perdiendo el color amarillo, quedando como si se tratase de una cáscara totalmente disecada.

"Eso es lo que pasa si cumples con el gimnasio. Delgado, tonificado, con el cuerpo prieto y sin un gramo de grasa. Ese plátano te ha dado una lección, ponle un imán y pégalo a la nevera para que lo recuerdes"; "Me meo, pensaba que era la asa del bolso", han sido algunos de los comentarios de los usuarios.