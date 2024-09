Abre Habbo después de cinco años y esto es lo que se encuentra

La tuitera Andrea (@venverga) ha subido una fotografía a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, enseñando el mensaje que se ha encontrado tras abrir Habbo después de cinco años.

Para recapitular, Habbo es una comunidad virtual online que se puso muy de moda durante la primera época de los 2000, una plataforma en la que los usuarios podían crear su propio avatar, hacer amigos, chatear, decorar casas y hasta tener relaciones.

Al volver a abrir el juego años después, la sorpresa de la tuitera ha sido mayúscula al descubrir que tenía un mensaje reciente que la ha dejado patidifusa, ya que era de un antiguo novio virtual.

"Hola, sé que hace años que no te conectas y yo tampoco. Pero recuerdo éramos novios y nunca terminamos, así que ya es tiempo. No eres tú, solo que 5 años sin hablarnos no han sido fáciles para mí. Cuídate", ha sido el mensaje concreto que le ha enviado el usuario Adrenalina15000.

"Pues nada vuelvo a estar soltera, buenos días para quien los tenga", ha tuiteado la tuitera en tono divertido al compartir la imagen, consiguiendo con su tuit más de dos millones de visualizaciones y 136.000 me gustas.