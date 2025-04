La implacable e impecable respuesta de Iñaki López a Miguel Bosé tras decir que había más libertad en los 70

Miguel Bosé ha vuelto a dar que hablar en España por sus palabras en El Hormiguero sobre el globalismo, el wokismo y todas esas cosas. Además llegó a decir que "las libertades que teníamos en los 70, 80 se han perdido".

"Europa ha caído en el wokismo más absoluto. Mientras el resto de las naciones crean, progresan aquí lo único que se hace es regular. Las libertades que teníamos en los 70, 80 se han perdido. Ya no las hay. La base de una democracia es la libre expresión, que es la base de la libertad", afirmó ante Pablo Motos.

A estas palabras ha respondido con contundencia Iñaki López desde Más Vale Tarde: "Ya que él opina está bien que nosotros también opinemos. Hay que ser muy cuñao para decir que en los 70 había en este país más libertad de la que hay ahora mismo cuando todavía estaba en marcha las leyes de peligrosidad social o cuando había atentados de la extrema derecha, de ETA".

También ha recordado que en esta época "la mujer tenía que pedir permiso a su marido para tener una cuenta corriente": "Entiendo que él que viene de una familia con muchos posibles, de una familia pija, no sintiera todas estas falta de libertades de la clase obrera de este país".

"Está bien que opine de todo, es muy divertido, es muy simpático, pero hay que hacerlo con un mínimo de conocimiento, no desde lo alto de su torre de marfil", ha añadido López, que ha apostillado que Bosé "no puede mentir" porque en España en los 70 no había libertades.