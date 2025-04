Una reclutadora señala el culpable de que cada vez sea más difícil encontrar trabajo

La experta en recursos humanos y creadora de contenido Lucia García (@luuciagarciatamarit en redes sociales) ha hablado abiertamente y bajo su punto de vista sobre el 'culpable' de por qué encontrar trabajo es cada vez más complicado.

"Gran parte de la responsabilidad la tienen los empleados, me refiero a que cada vez se está legislando más, hay cosas que me parece que pueden tener sentido para que el empleado tenga unas condiciones dignas y no se las pueda saltar ningún empresario, pero el problema es que ciertas de estas leyes a la larga lo que van a hacer es perjudicar más al empleado que ayudarle", ha explicado al principio del vídeo.

Se ha dado cuenta de esto, según ha contado, porque lo puede ver en sus clientes, a quienes les da cada vez "más miedo" contratar a un empleado. También ha culpado al COVID y las redes sociales, que causan que "más que buscar una estabilidad, buscamos buenas condiciones y estar menos tiempo en los puestos de trabajo porque, no sé, nos cansamos, no sé si es cosa generacional".

"Hay muchas cosas que afectan, y también una de ellas es que el empleado no tiene ningún tipo de consecuencia, pero la empresa sí, que tiene que pagar. El empleado tiene la sartén por el mango", ha razonado la reclutadora. Por esto ha dicho que las empresas cada vez contratan menos: "Si tiene que cerrar, cerrará; si tiene que meter más tecnología, se reducirá la plantilla, o cada vez los procesos de selección se están profesionalizando más".

"Tenemos que darle un poco la vuelta, a veces, a lo que se legisla y ser un poco más críticos, porque tal vez a corto plazo, parece que es a favor del empleado, pero a la larga, no va a ser otra que seguramente perjudicar", ha rematado.

En cuanto a reacciones, ha generado más de 200. "Curiosamente, no dices qué leyes y qué medidas crees que van a perjudicar al trabajador a la larga", ha respondido el usuario Rodrigo de la Roche. La reclutadora ha contestado que se refería a las que se han implementado hace unos años como la reducción de jornada, los cambios con las bajas, los contratos, etcétera.

Rodrigo ha replicado de inmediato: "Es curioso que bajando la jornada de 2,5 horas la semana saltan todos a los empresarios a decir que se hunde el mercado, pero las 2,61 millones de horas extra no pagadas a la semana eran algo asumible".