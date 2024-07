Abre un restaurante, muchos influencers le piden colaborar y se corona con la respuesta que les da

El As de las carnes (@elasdelascarnes) con varios restaurantes por España ha anunciado que acaba de abrir un nuevo local y que nada más compartirlo en redes sociales le han escrito numerosos influencers gastronómicos para "colaborar".

"Llevamos una semanita abiertos y ya me estáis empezando a escribir muchas cuentas de influencers, foodies, etc. Antes de responderos a todos, porque no me da la vida, prefiero hacer este vídeo", ha empezado diciendo.

Ha añadido que él siempre va a mantener "la misma filosofía" que en sus otros negocios: "Encantadísimo de que vengáis aquí pero lo que más me flipa es que la gente valore realmente y cuando te invitan o hay un pago de por medio o demás la crítica, aunque sea inconscientemente, no va a ser igual".

Sobre los márgenes del negocio ha dicho que "están ajustados al máximo": "Y así, sí que sí, vais a poder dar una valoración real en cuanto al servicio, al tiempo, a la calidad, sin que influya nada".

"Por eso no hacemos colaboraciones. Nos gusta que sea algo real y que nazca de los que venís a valorar nuestro trabajo", ha finalizado en un vídeo que ha sido muy aplaudido en TikTok.