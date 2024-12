Acaba de vivir la "puntualidad alemana" en directo y enseña la prueba: muchos lo certifican

El usuario madrileño de TikTok @nadeeel_ vive actualmente en Múnich (Alemania) y ha vivido en sus propias carnes lo que muchos usuarios llaman "puntualidad alemana" en lo que transporte se refiere, aunque no han sido todos los casos.

"Pues nada, otro día más, aquí ponía que pasaba un bus hace dos minutos. Yo llevo aquí desde hace 15, por lo menos", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado un total de 6.000 visualizaciones y casi 400 'me gusta' (y subiendo).

Lo que ha querido mostrar es que no siempre uno se debe fiar de lo que indiquen las paradas en el transporte en Alemania, al menos en su caso. "¿Veis algún bus? ¿Estáis viendo algún bus? Son las cinco de la tarde, parecen las 10, quería repetir esta situación tan graciosa porque no es la primera vez?", ha expresado.

"La famosa puntualidad alemana no existe o yo no la conozco, y desde luego no se aplica al transporte público", ha respondido la usuaria @blkmad, siendo la respuesta con más 'me gusta' de los comentarios.

"Así nos pasa a todos los que creemos en la falsa puntualidad de Alemania y lo peor es que si llegas tarde al trabajo, dicen que te quedaste dormido", ha razonado la usuaria Celia Soublet. "Luego los impuntuales somos nosotros...", ha apuntado con tono irónico el usuario Iván Guerrero.