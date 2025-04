Un popular enfermero desvela cuánto cobra al mes y provoca más de 2.000 comentarios al instante

El popular @enfermerojorgeangel, que tiene más de seis millones de seguidores en TikTok, ha provocado una avalancha de comentarios al desvelar cuánto cobra limpio al mes trabajando como enfermero.

"Os voy a ser sincero y he apuntado aquí la nómina de febrero. Yo trabajo en Andalucía. Hay comunidades que pagan, otras más o menos igual y menos no creo porque Andalucía es de las que menos paga", contextualiza.

Explica que él tiene tres trienios, más de nueve años de tiempo trabajado, que "te va sumando un poquito por cada trienio". "El nivel dos de cinco posibles de carrera profesional, me retengo un 21% de IRPF y en febrero hice tres noches y dos festivos", matiza.

"Antes de hablar, ponerme en los comentarios si creéis que está bien o no, yo sé que en España los sueldos están como están. Viendo eso entonces tampoco me podría quejar. Pero es que los sueldos no están bien. Ni el del resto del país ni el mío. Véase que llevo cobrando exactamente lo mismo hace nueve años y la vida está el doble de cara", se lamenta.

"Pues bien, el total de febrero fueron exactamente 2.205 euros. Tenemos muchísima responsabilidad, también hemos hecho una carrera universitaria, todo lo que quieras. No sé qué pensáis", plantea.

"Ganaba exactamente lo mismo hace 9 años y la vida está el doble de cara, no me voy a quejar, pero es un trabajo con mucha mucha responsabilidad y trabajamos con personas", insiste él mismo en los comentarios.