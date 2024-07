Adopta a un perro y el cartel que pone en el portal para sus vecinos es una maravilla

La cuenta de X Líos de Vecinos (@LiosdeVecinos) ha publicado una fotografía en la red social, anteriormente conocida como Twitter, de un simpático cartel que han puesto unos vecinos en el portal de su comunidad.

En concreto, el cartel es la presentación de Bruno, el nuevo perro de los vecinos del 2ºA, y en él se puede ver una foto del cachorro, que tiene dos meses y medio, junto con una tierna presentación.

"Hola me llamo Bruno y soy el nuevo vecino del 2ºA. Todavía soy un bebé, tengo 2 meses y medio. Me encontraron vagando por una carretera y Tomás me adoptó. Soy un poco llorón sobre todo si me quedo solito", ha empezado la original presentación.

"Estoy aprendiendo a portarme bien para ser un buen vecino, así que disculpadme si me escucháis llorar o ladrar", ha proseguido el comunicado, el cual ha finalizado con una firma de una huella y debajo el nombre de Bruno.

Además, en la fotografía se ve como los vecinos han escrito en el lado izquierdo de la hoja: "¡Bienvenido Bruno!". Un sentir que ha traspasado la comunidad de vecinos, ya que así mismo es como está titulado el tuit viral "¡Bienvenido Bruno!!!", el cual ya ha conseguido más de 920.000 visualizaciones y 55.000 me gustas.