Adopta un perro y nadie puede creerse lo que hace cuando le llama

El creador de contenido @maroopez ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando estupefacto lo que hace su perro, al que ha adoptado hace menos de 24 horas, cuando le llama.

"Esto va para la gente que dice: no compres, adopta. Esto va por vosotros. Ayer fui a adoptar a un perrillo que le faltaba una pata al pobrecito y dije bueno, lo adopto. Un perro normal y corriente", ha comenzado relatando el tiktoker.

"Normal y corriente una mierda, mirad", ha aseverado, junto antes de llamar a su nueva mascota al son de: "Paquito ven para acá". Tras la llamada, aparece por la puerta el perro de pie, caminando sobre las dos patas traseras.

"Ahora os voy a hacer una pregunta, ¿es normal que venga el perro a dos patas? Tío, si es que le voy a tener que cobrar alquiler al perro este", ha comentado en tono bromista el creador de contenido, totalmente asombrado con la situación.

"Estaba yo ayer tranquilamente, me vino a dar dos besos y me vino de pie. Si alguien sabe cómo hacer que mi perro ande bien que me lo diga. Un vídeo tutorial en Youtube, lo que sea", ha pedido el influencer.

"Es que no es normal que el perro este venga andando a dos patas, si es que parece que le ha poseído Satán", ha concluido el tiktoker el vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 9,2 millones de visualizaciones y 1,1 millones de me gustas.

"No pierdas la oportunidad y cómprale un traje de mayordomo. Imagina cuando llegue visita y lo vean así"; "¿Pero lo encontraste o lo invocaste?"; "Para facilitar su vida puedes comprarle una prótesis. Así aprenderá a utilizar su tercera pata para caminar normal", han comentado algunos de los usuarios.

Por otra parte, muchos otros internautas han mencionado que podría tratarse de un skinwalker, un tipo de brujo dañino para algunas culturas indígenas que se supone que tiene la capacidad de convertirse, poseer o disfrazarse de animal o de ser humano.