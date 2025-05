Cuenta cómo es un menú habitual de una boda británica y en España se llevan las manos a la cabeza

La usuaria de TikTok @noritag ha provocado más de 500 comentarios tras contar cómo es el menú y otras costumbres en las bodas del Reino Unido.

Según señala, ella no ha ido a ningún enlace allí, pero tiene varios amigos que sí lo han hecho y le han contado su experiencia. Su conclusión es clara: "Si has sido invitado o invitada a una boda británica, siento decirte que no será una de las mejores bodas a las que vayas en tu vida".

"Lo quiero decir sin ánimo de insultar a absolutamente nadie, cada uno tiene sus tradiciones y sus costumbres, pero como estamos acostumbrados en España es: comilona, barra libre, DJ, o buen menú o una buena variedad de tapas, buena comida y bueno de todo", subraya.

Según dice, en el Reino Unido para empezar no hay barra libre: "Lo más seguro es que en una mesa en que hay cinco personas pongan un par de botellas de vino y esa es toda la consumición que vas a tener para la noche gratuita. Si quieres más consumición tú vas a tener que pagar con tu propio dinero en la barra".

"Pasamos al tema comida. No he ido a ninguna pero gente que conozco sí y cuando dicen lo que han comido a mí me daría vergüenza porque esos platos no se los haría ni a mis amigos cuando vienen a casa a cenar. Lo que suele haber de menú es: puré de patata con guisantes cocidos o judías; salchichas o un tipo de carne y postre y demás", asegura.

Ella misma subraya que "el tema del alcohol" puede tener un pase, pero insiste en que la comida es muy diferente de lo que estamos acostumbrados en España.

En las reacciones algunos destacan un detalle importante: en Reino Unido los invitados no dan tanto dinero a los novios como en España. "He ido a bastantes bodas británicas y sí es verdad que no dan tanto de comer como en España y no es barra libre (welcome drink y vino), y las copas no son copazos como en España. Pero en España pagas 200€ por persona por acudir a la boda y en Inglaterra £50 siendo generoso".

Otro usuario resalta eso mismo: "Bueno en defensa de los británicos tengo que decir que en sí no tienes que pagar nada a parte de regalo personal que les quieras dar. Aún así siendo los novios yo me curraría un poquito más la comida".