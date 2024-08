Afra Blanco se corona con su respuesta a Garamendi: se está compartiendo miles y miles de veces

La sindicalista Afra Blanco ha dado una sonada respuesta al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, después de que éste asegurase que la reducción de jornada que el Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere "imponer" supondría "regalar" por decreto casi 12 días de vacaciones pagadas al año a cada trabajador.

En una intervención en La Sexta Xplica, Blanco ha contraatacado: "¿Y cómo le llamamos a ese 48% de horas extra que los empresarios no pagan? ¿Cómo llamamos a esos 2.500 millones de euros que los empresarios no pagan a los trabajadores en concepto de horas extra?".

"¿Cómo llamamos a los 692 millones de euros que no ingresa la seguridad social porque los empresarios no pagan las horas extra? ¿Cómo le llamamos a eso? También hemos tenido que escuchar en estas semanas cómo decían que esto era una medida comunista. Yo no sabia que Dinamarca, que Alemania, que Austria eran comunistas", ha ironizado.

"También han intentado decir que esto tenía que salir del diálogo social. ¡Claro! Pero, ¿Cuántas huelgas generales hemos tenido que llevar a cabo los trabajadores y las trabajadoras de este país por decisiones unilaterales de Gobiernos? ¿Cuántas? ¿Dónde estaba ahí la patronal defendiendo el diálogo social?", se ha preguntado.

"Y finalmente: han pedido el acuerdo y decían que seis meses es poco tiempo para negociar una reducción de jornada. ¿Y los 50 días que necesitó Mariano Rajoy para aplicar el mayor recorte sobre los derechos laborales de los trabajadores con su reforma laboral del año 2012? ¿Esos 50 días a la patronal le pareció mucho o poco tiempo? ¿Por qué no se quejaron cuando el PP hizo la reforma de las pensiones unilateralmente? Nada nuevo a este lado de la trinchera", se ha quejado.

Su intervención se está compartiendo rápidamente en las redes sociales, hasta el punto de que en apenas dos días superaba ya los 3.000 'me gusta' y los mil compartidos.