Viene a estudiar a España desde Colombia y dice que hay una cosa "aterradora" con los exámenes: aquí es normal

"Soy español pero vivo en Colombia y volví a España de intercambio", dijo en uno de sus vídeos de TikTok @semonarango, que suele hablar de la universidad en ellos. Hace unos días se le viralizó uno en el que habla de los exámenes tipo test que se hacen en España.

"Aquí en España hay una cosa que me parece aterradora con los exámenes tipo test. Los de ABC de toda la puta vida. Parece ser que es muy normal que este tipo de exámenes reste", empezó diciendo.

Explicó que en un examen "cristiano" o de toda la vida se empieza con cero puntos y se van sumando en función de la respuesta pero en el tipo test no, ya que los fallos suelen restar.

"Si yo respondo bien una pregunta más un punto pero si respondo mal la siguiente, menos un punto, como si no hubiese hecho ni mierda. Esto a mí me despierta una serie de dudas", contó en referencia a que si el examen tiene 10 preguntas y acierta 5 y falla 5 saca un cero porque no sabe cómo funciona este tipo de examen.

La parte buena es que "no acostumbran a devolver el examen": "El profesor da la nota y si quiere la nota tiene que decir déjeme ver el examen. No sé si es del país entero, si es de la universidad, si es de la materia, del profesor...".

Por último reveló que sacó en el examen en cuestión un 1,7 sobre 10.