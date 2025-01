Afra Blanco va más allá y pone de relieve lo más grave del interrogatorio a Elisa Mouliaá

El tono y las formas utilizadas por el juez Adolfo Carretero en el interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá tras su denuncia contra Íñigo Errejón llevan días siendo criticadas duramente y han abierto un debate porque son muchos los que creen que con su actitud el magistrado estaba poniendo en cuestión las palabras de Mouliaá.

La sindicalista Afra Blanco se ha expresado con toda contundencia sobre ello. "Evidentemente no se tendría que haber filtrado, pero debido a la filtración conocemos ciertos estilos y ciertas formas. Y yo, como persona que ha visto esos estilos y esas formas, digo que no los comparto. No los comparto. No comparto el estilo del juez", ha afirmado Blanco en Más Vale Tarde.

"Creo que sus formas y su estilo marcan un juicio previo, que no muestra ningún tipo de respeto ni tampoco dignidad hacia la víctima, creo que efectivamente no es lo mismo decir que 'si hace algo por despecho' a que 'qué es lo que le ha llevado a usted a denunciar'. No es lo mismo. No es lo mismo", ha subrayado.

"Creo que además lo más grave es que es a esto a lo que se tienen que enfrentar las denunciantes y las víctimas. Es algo más que preocupante", ha puesto de manifiesto.

"De nuevo digo que puedo llegar a entender aquellas personas y aquellas voces y aquellas profesionales que dicen que cuando las víctimas denuncian parezca mentira que tengan que demostrar siempre que no mienten", se ha lamentado.