Un invidente enseña este semáforo en Barcelona: dice que es uno de los mejores que ha visto en España

El creador de contenido Jonathan Armengol, un hombre invidente que tiene más de 180.000 seguidores a los que les muestra cómo es su día a día y los problemas que tiene que resolver porque se va encontrando en muchos rincones, ha enseñado el que ha definido como uno de los mejores semáforos que ha visto en España.

"Estamos en Barcelona y os puedo enseñar para mí uno del os mejores semáforos que me he encontrado en España, Almeida aquí Collboni te patea", ha afirmado, antes de mostrar su funcionamiento.

"Mi mando para ciegos pita y se oye el semáforo al otro lado, así que tú sabes dónde estás. Te acercas y el perro te impide pasar si no le doy chuches", bromea, mientras enseña a su perro guía.

Con ese pitido ya sabe dónde se encuentra el semáforo, así que en cuanto se pone verde aparece la novedad: "Aquí, en este lado de la carretera, suena de una forma y cuando se pone verde suena distinto en el otro lado de la acera, así que yo sé la distancia que me queda para cruzar".

En la descripción, Armengol ha añadido lo siguiente: "Cada vez más ciudades instalan semáforos con mando para personas ciegas. Con solo pulsar un botón, se activa un pitido que indica cuándo cruzar, pero en Barcelona han ido un paso más allá y, además del sonido de cruce, estos semáforos emiten un ruido adicional que ayuda a localizar exactamente dónde está cada poste".

"Puede parecer un detalle menor, pero cuando vas con un perro guía y no ves absolutamente nada, es una diferencia enorme. Y lo digo con conocimiento de causa: vivo en Madrid y aún no me he encontrado ninguno con esta mejora", ha sentenciado.