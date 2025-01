Alba Carrillo se pasa el juego con su respuesta a este ofensivo comentario sobre ella

La modelo Alba Carrillo ha dado una tajante respuesta a un usuario de una red social que había publicado un mensaje ofensivo sobre ella.

Junto a una imagen que ella misma había subido a Instagram, esa persona escribió: "Cómo de loca tiene que estar para que no le haya compensado a nadie, eh". Esas palabras junto a la foto han tenido tanta repercusión que Carrillo ha respondido a través de sus stories de Instagram.

"Seguimos perpetuando la idea de que una mujer soltera es un ser, en este caso objeto, inconcluso. No puedes elegirte, no puede priorizarte, y si eres mujer no puedes elegir. Tienes que esperar a que 'te elijan", ha empezado diciendo la modelo.

"Además, si 'estás buena' ya estamos con la puñetera carcasa, no queda otra opción, si estás sola es porque estás loca. No porque hayas decidido estarlo. Porque da por hecho este individuo que debe de haber una fila enorme de tíos como él, de puro y rascada de huevos, que se me querrían 'tirar' si 'estoy calladita' y no les 'quemo la cabeza", continúa.

"Por no entrar en el tema de la salud mental, el uso del término locura y todo eso tan manido. Pues aviso: voy a seguir llevando la falda muy corta y con mi lengua muy larga. Voy a seguir llevando escotes y leyendo mientras los llevo. Voy a seguir siendo YO", advierte.

En otro mensaje, Carrillo ha remarcado que no le molesta "personalmente", pero le "duele" que sea "un pensamiento extendido, todavía hoy, en nuestra sociedad".