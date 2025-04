Un hostelero cuenta cuánto han subido los costes y vaticina que una cerveza podría llegar a costar 6 euros

El creador de contenido Adrián (@adriang.martin) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok haciéndole una entrevista a un hostelero de Mallorca al que le ha preguntado si realmente han subido tanto los costes como para justificar la acentuada subida de los precios.

"Yo este año he hecho los costos de lo que me sale una ración de paella. ¡Me he quedado asombrado! Solo con ver que un kilo de arroz bomba está sobre los 5 a 6.50 euros el kilo, cuando un kilo de arroz antes valía 2 euros o 2 con algo...", ha explicado el hostelero.

"El fondo de sepia que hacemos para las paellas, más de un 100% nos ha subido. Nosotros no hemos subido la paella al 100%, lo que hemos ido es incrementando los gastos sobre el costo de lo que tienes. Y se ha aguantado", ha apuntado el restaurador.

"Llegará el momento que te pondrán una caña y te dirán: pues son 5 euros, 6 euros...", ha vaticinado el empleado de hostelería del estabecimiento mallorquín ante la mirada atónita del entrevistador.

"Y un camarero bueno tiene que cobrar 3.000 o 4.000 euros, estamos de acuerdo. El problema es cómo la gente después va a poder venir a darse el gusto de sentarse y disfrutar. Algo que era normal se está volviendo de lujo", ha concluido el entrevistado.