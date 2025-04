Un camarero señala lo que no se debe hacer nunca al recoger la mesa de un cliente

El creador de contenido Abraham Galera, un camarero con más de 800.000 seguidores en su cuenta de TikTok (@abrigaca) ha publicado un vídeo enseñando lo que no se debe hacer nunca a la hora de recoger la mesa de un cliente.

"Por favor familia, nunca hagáis esta situación que vamos a hacer ahora. Atentos", ha comentado el camarero antes de escenificar una situación como ejemplo de lo que no se debe hacer.

"¿Puedo voy a retirar esto?", pregunta un una camarera a un cliente que está sentado en la mesa de yun restaurante y, ante la respuesta afirmativa del usuario, la empleada procede a recoger todos los objetos de la mesa.

"¿Cómo vamos a retirar toda la mesa? Si está el cliente todavía sentado. Por favor, nunca hagáis esto. Cuando el cliente todavía esté en la mesa, no podéis dejar la mesa vacía como si quisiéramos que se vaya. No, por Dios", ha explicado el tiktoker.

"Podemos retirar los vasitos de café, pero no los que sean de agua, de bebidas, de refrescos... No se puede dejar la mesa así con el cliente aún si no nos ha pedido ni siquiera la cuenta", ha asegurado Galera.

"Es un consejo muy simple, pero puede ayudar a ser mejores camareros", ha asegurado el creador de contenido para concluir el vídeo, el cual ha alcanzado ya más de 400.000 visualizaciones y 16.000 me gustas.