Alerta de 'la estafa del té' en las cafeterías y muchos lo confirman: les ha pasado

La usuaria de TikTok @byanacarlo se ha quejado en esa red social de lo que ella misma denomina "la estafa del té en las cafeterías". Esa publicación está dando de que hablar porque muchos aseguran que les ha ocurrido, mientras que otros justifican lo que sucede.

"¿Podemos hablar de la estafa que es pedir un té en una cafetería? Un café cuesta aproximadamente 1,20 euros y un té, que es agua y una bolsita, tres euros", empieza lamentándose.

"Lo peor de todo no es eso, es que encima no te llenan la taza hasta arriba de agua y el té que te ofrecen te dicen que es de especialidad, pero perdóname: tengo mis dudas de que eso sea un té de especialidad", señala.

"Así que, al final, a los que nos gustan consumir té acabamos pidiendo café para no sentirnos engañados. En casa no hay fallo: tú te lo preparas como quieras, utilizas el té de la calidad que tú quieras, lo llenas hasta arriba de agua, por supuesto, y el toquecito de leche que no falte", subraya.

"Y es que a lo mejor a ti no te gusta el té porque no te lo han preparado bien. Por favor, si conoces algún sitio donde hagan té de calidad y con la taza hasta arriba en Málaga, dímelo y estaré eternamente agradecida", pide.

Tras ello, muchos usuarios se han unido a esa misma queja. "Desde que dejé de fumar no bebo café!!! Pero no solo el precio. No te hacen un té en condiciones. 😅 No me importaría pagar lo que te cobran si estuviera bueno el té 😅", dice uno. Otro: "Totalmente…he pagado 1,80€ por una manzanilla marca blanca en un bar y servido en una taza corriente…".

Pero hay que lo ve de una manera distinta. "Yo cobro un poco más el te pero porque el material necesario para servirlo es más caro. Las teteras que usamos cuestan unos 18€, cada tanto encima te roban una... pues eso...", dice uno. Y otro: "Un café ya vale 1'80 . Y los té a 3€ son los de carta . Las infusiones normales 1'80 también".