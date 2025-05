Una española alucina con la asignatura que se da en todos los colegios de Noruega: "Brutal, ojalá en España"

La usuaria de TikTok @noahtaboada, que es profesora en Noruega, ha señalado una asignatura que se da en todos los colegios de aquel país y que a muchos en España les ha parecido una idea genial.

"Mis alumnos de 10 años cocinan solos. En Noruega, en todos los colegios se da la asignatura de cocina y es muy importante. Por supuesto tienen total autonomía para freír, cortar y hacer este tipo de cosas que en España por ejemplo se vería como peligroso", explica.

"Y es que esta asignatura no trata solo de preparar comidas, sino de aprender todo lo que tiene que ver con ello, como puede ser nutrición, higiene, sostenibilidad. También son responsables de recoger todo, limpiar, fregar, poner la mesa... y lo más importante: se lo pasan genial, colaboran y mejora muchísimo el ambiente de la clase", celebra.

La docente admite, en cualquier caso, que la primera vez que vio que niños tan pequeños utilizaban cuchillos o freían con aceite no pudo evitar pensar "lo peligroso que era": "Tenía el prejuicio de que no eran capaces de hacer eso de manera segura. Pero una vez más, la cultura Noruega de dar libertad y autonomía a los niños me demuestra que aprenden más haciendo que poniéndoles límite".

En las reacciones, una usuaria advierte: "En España tiene que cambiar urgentemente la educación. Vamos muy atrasados y vemos materias poco funcionales".

"Brutal! Ojalá en España en primaria y también en los institutos. Se podría unir a Nutrición Básica y Educación Física", apuna otra persona.