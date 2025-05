El nutricionista Pablo Ojeda impacta al contar lo que estuvo a punto de hacer cuando estaba enganchado al juego

El popular nutricionista Pablo Ojeda ha contado en Más Vale Tarde cómo era su vida en la época en que estuvo enganchado al juego, una experiencia que también relata en su libro Cuando me alimenté del juego.

El experto ha recordado que sus problemas empezaron cuando tenía "22 o 23 años" y ha relatado un momento de desesperación extrema que muestra muy bien la situación tan delicada por la que llegó a pasar.

"En una de mis pérdidas habituales, nunca se gana en el casino, hay gente por los aparcamientos que ven tu cara absoluta de desesperación. Sales blanco, con ojeras, como diciendo... otra vez y mañana qué hago. Y se te acercan y te dicen: 'Oye ¿cómo te ha ido? Si necesitas...' Y un día necesité", ha admitido.

"Y me dijeron: '¿Tú te has planteado alguna vez vender un riñón? Tú puedes vivir con uno. Lógicamente, la primera vez dije que eso era una locura, que no podía ser. Pero cuando estaba enganchado hasta aquí, hasta aquí, uno de los días que salí del casino le dije que bueno, que me informara de eso, que me pagaba creo que eran 60.000 euros", ha rememorado.

"Y me dice: 'Si tú te quieres informar bien nos vamos a Madrid que esto está súper organizado'. Total, que me iba a ir a Madrid a esto. Tenía los billetes. Y el día antes de ir a Madrid... yo no sé qué hubiera pasado en esa reunión, yo sabía lo que me habían ofrecido, yo creía que era una buena opción. Digo con 60.000 euros pago todas mis deudas y me quedo encima con dinero. La jugada era perfecta", ha asegurado.