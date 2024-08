Alex O'Dogherty cuenta que ha caído en "el timo del fuera de carta": esto ha pagado por no preguntar

El músico y actor Alex O'Dogherty ha contado en X (antes Twitter) lo que le ha ocurrido en un restaurante italiano cuando pidió un plato que estaba fuera de carta y no sabía cuál era su precio.

Ha explicado en dicho restaurante llegó un camarero muy amable a contarles que fuera de carta tenían varios tipos de pescado "hasta que llegó al rape y lo llamó rana pescatrice".

Él "maravillado" por el nombre del pescado en italiano le hizo caso al camarero y "con la idiotez" no preguntó por cuánto le iba a salir la broma porque ese pescado estaba fuera de carta.

"Qué más da era una rana pescatrice que no suele estar ahí todos los días sólo ese día especial que estaba yo", ha añadido. "Me pedí el rape y me lo comí caí en el timo del fuera de carta. Aquí es donde se me pueden enfadar algunos hosteleros. No creéis que deberían decir lo que vale porque casi nunca lo dicen", ha seguido narrando.

Ha apostillado el actor que con eso del "fuera de carta" te sientes privilegiado por comer algo que parece que es casi único y exclusivo y no preguntas cuánto cuesta "porque lo consideras una ofensa para el restaurante".

"Pues 56 euracos costó la rana pescatrice sin patatas y sin nada que me comí por gilipollas y yo pregunto, ¿fue culpa mía por no preguntar o algunos tienen un poco de morro con lo del fuera de carta?", ha querido saber para zanjar el asunto.