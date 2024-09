Alquila esta habitación por dos euros en la India: lo de la ducha es para verlo detenidamente

El usuario de TikTok @cristian_riutort ha llamado la atención al mostrar cómo es la habitación que ha alquilado en la India por dos euros. Lo que más llama la atención es la ducha, aunque la cama y hasta el desayuno tiene su aquél.

"Son tres camas, no sé usadas por cuántas personas", dice antes de dar golpes en una de ellas para enseñar lo dura que está. "Suena a madera", subraya. Y al final del vídeo se ve cómo encuentran un ratón por allí.

Luego va a la ducha, que consiste en un cubo de agua bajo un grifo del que no sale nada. Y también enseña el desayuno que les han llevado: cuatro sándwiches, unos tés y una botella de agua que no van a tomar.

"Evidentemente no se puede beber porque vienen ya abiertas y las rellenan y esto vamos, te mete una patada en la barriga", avisa.

Sobre los tés, apunta: "La verdad es que no sabemos de qué es, pero como viene muy muy caliente parece fiable de tomarlo". Tras beberlo, sentencia: "Muy bueno, muy dulce, té como de leche con canela o algo así. Está muy bueno".

En los comentarios, algunos acusan al creador del vídeo de quejarse de lo que le dan por dos euros y él aclara: "¿Dónde me he quejado? Estoy explicando de manera objetiva el sitio donde he querido quedarme unos días".