Cuenta lo que le ha pasado con Marta Díaz en la Feria de Abril y hay un tsunami de reacciones

La Feria de Abril suele llegar cada año con una pequeña polémica por parte de algunos andaluces, que se quejan de que la celebración se está masificando cada año más por el efecto llamada de los influencers que cada año anuncian que van a pasarse por el Real de la Feria.

En TikTok un usuario ha dado mucho que hablar al explicar lo que le ha pasado allí con la influencer Marta Díaz y ha reflexionado sobre cómo es el mundo de las redes sociales y cómo se "idealizan a ciertas personas que luego no tienen por qué ajustarse a lo que muestran en redes sociales".

Ha explicado que ha visto a Marta Díaz y le pedido que saliese en uno de los vídeos que está grabando allí y ella no ha querido: "Coge, se gira, y me dice 'ay no, corazón, lo siento'. El tono en el que me lo ha dicho no me ha gustado en absoluto. Me ha decepcionado muchísimo".

También ha dejado claro que entiende que tiene que estar saturada por estar en un lugar con tanta gente que la reconoce pero insiste en el tono que ha usado: "No me ha gustado ni un pelo".

"Toda la imagen que tenía de Marta Díaz se ha esfumado. Nunca la voy a ver igual", ha finalizado antes de decir que la gente se muestra de una forma en redes sociales y luego en la vida real todo cambia.

El vídeo ha corrido como la pólvora también por X y lleva cientos de miles de reproducciones. En TikTok la cosa se ha ido de madre y supera el millón de visitas en 24 horas.

En los comentarios muchos apoyan a Marta Díaz y señalan que tiene derecho a decir que no quiere participar en un vídeo si no le apetece. "Has afirmado 5 veces entenderla, pero yo si la entendiera no diría en un video criticando el tono que ha puesto al decirme que no", dice uno de los comentarios con más 'me gusta'.