Alucina con la máquina que enfría las latas en 30 segundos: comprueba si es verdad con este método

El creador de contenido Fran Cuéllar (@francuellar26_) ha hecho un descubrimiento que no le ha cambiado la vida pero sí le va a servir de mucho cuando acuda al supermercado a comprar latas, ya sea de refrescos, de cerveza o de cualquier otro tipo.

"Nunca había visto esta máquina", ha advertido al principio del vídeo, pues se ha encontrado con una máquina que enfría las latas en menos de 30 segundos. Sin embargo, ha comprobado que no funciona con la Coca-Cola, sino con latas de cerveza.

Hay dos opciones: -1 grado o tres grados. Tras meter la lata dentro de la máquina y ajustarla en un gancho, han pasado 20 segundos y, tal y como prometía, ha salido la lata de cerveza casi helada. "Me parece la bomba, ¿podéis hacer esto todas las marcas, por favor?", ha preguntado al aire.

El vídeo ha generado más de 800.000 visitas y casi 30.000 'me gusta'. Ante las dudas sobre si se ha tratado de una estafa o no, una usuaria le ha pedido si puede dibujar un punto para comprobar "que no cambien la lata".

Dicho y hecho, ha comprobado en primera persona y, tras dibujar un puntito azul debajo de la lata, ha verificado que las enfría de verdad.