Pocos han sido tan claros como Pedro Piqueras cuando le preguntan por las fotografías de Leonor

El periodista y expresentador de televisión, Pedro Piqueras, ha hablado abiertamente sobre las fotografías que publicó la revisa Diez Minutos de la princesa Leonor disfrutando junto a sus compañeros en la playa de Uruguay, país en el que la expedición hizo escala hace varias semanas.

La princesa de Asturias fue captada en la playa del barrio de Carrasco de Montevideo dándose un baño en bikini. Las fotografías publicadas por la citada revista fueron el tema de la semana y ha generado muchas reacciones incluso fuera de España.

Durante la presentación de su nuevo libro, Cuando ya nada es urgente, Piqueras fue preguntado por las instantáneas y ha sido una de las personas que ha dado una de las respuestas más clara y aplaudida hasta ahora, inmortalizadas gracias al vídeo publicado en TiKTok por la revista Semana.

"¿No puede llevar bikini la princesa?", ha reaccionado Piqueras al ser preguntado por las fotografías. Replicado por los periodistas sobre lo poco acostumbrados que habíamos estado de ver esas imágenes, ha seguido dando su opinión sin problema alguno.

"Me ha parecido que es una chica de su tiempo, una chica normal. ¿Qué queremos, que nuestra futura reina vaya con un hábito a bañarse en la playa? Vamos, me parece todo esto...", ha expresado después. Le ha quitado importancia al asunto, pues tal y como ha aclarado, no ve que se tenga que forman ningún revuelo.

Sobre su reacción al ver las fotografías, ha comentado que vio a una chica "guapa, tranquila, normal, como es una mujer hoy de su edad". Ha rematado con una contundente frase: "Fíjate, a mí me parece una buena imagen".

En cuanto a reacciones, ha recibido cientos de aplausos en los comentarios del vídeo: "Mejor no lo has podido expresar. ¡Bravo Piqueras". "Es que no sé qué polémica puede haber en ver una chica en bikini, por muy princesa que sea, es una persona, joer", ha replicado la usuaria @vanessa82.